Manisa'da feci kaza: Çok sayıda ölü var

Manisa'nın Soma ilçesinde, İstanbul-İzmir karayolunda seyir halinde olan yolcu otobüsü, sağ şeritte bekleyen Hasan K. idaresindeki tırın römork kısmına çarptı.

6 CAN KAYBI

Korkunç kazada 6 yolcu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

37 YARALI

Yaralanan 37 yolcu, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslara alınarak çevre hastanelere kaldırıldı.

Otobüste 3'ü çalışan olmak üzere toplamda 50 kişinin olduğu öğrenildi.