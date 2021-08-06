Manisa'da feci kaza: Çok sayıda ölü var
Manisa'nın Soma ilçesinde, tırın otobüsle çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 37 kişi yaralandı.
GÜNDEM 06.08.2021, 10:55
Manisa'nın Soma ilçesinde, İstanbul-İzmir karayolunda seyir halinde olan yolcu otobüsü, sağ şeritte bekleyen Hasan K. idaresindeki tırın römork kısmına çarptı.
6 CAN KAYBI
Korkunç kazada 6 yolcu olay yerinde yaşamını yitirdi.
Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
37 YARALI
Yaralanan 37 yolcu, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslara alınarak çevre hastanelere kaldırıldı.
Otobüste 3'ü çalışan olmak üzere toplamda 50 kişinin olduğu öğrenildi.
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