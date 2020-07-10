Market ve kuaförlerde alınacak önlemler güncellendi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda, Bakanlık tarafından normalleşme süreci kapsamında hizmet vermeye bailayan sektörlerle ilgili tedbirlerin nasıl olacağına ilişkin rehber güncellendi.

“Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”ne "Güzellik Merkezlerinde Alınması Gereken Önlemler” başlığı eklenirken, "Berber, Kuaför ve Güzellik Salonlarında Alınması Gereken Önlemler" ile "Market ve Süpermarketlerde Alınması Gereken Önlemler" de revize edildi.