Market ve kuaförlerde alınacak önlemler güncellendi
Sağlık Bakanlığı, "Berber, Kuaför ve Güzellik Salonlarında Alınması Gereken Önlemler" ile "Market ve Süpermarketlerde Alınması Gereken Önlemler"i güncelledi.
GÜNDEM 10.07.2020, 11:10 10.07.2020, 14:03
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda, Bakanlık tarafından normalleşme süreci kapsamında hizmet vermeye bailayan sektörlerle ilgili tedbirlerin nasıl olacağına ilişkin rehber güncellendi.
“Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”ne "Güzellik Merkezlerinde Alınması Gereken Önlemler” başlığı eklenirken, "Berber, Kuaför ve Güzellik Salonlarında Alınması Gereken Önlemler" ile "Market ve Süpermarketlerde Alınması Gereken Önlemler" de revize edildi.
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