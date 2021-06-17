Marmara temizleniyor: 3 bin 288 metreküp müsilaj toplandı

Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde 8 Haziran'da "Marmara hepimizin" sloganıyla deniz temizliği seferberliği başlatılarak, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Tekirdağ illerinde belirlenen bölgelerde temizlik çalışması yapıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, seferberliğin 8'inci günündeki temizleme çalışmalarını 193 bölgede sürdürdüklerini kaydetti.

Bu kapsamda, 15 Haziran'da temizlenen 613,7 metreküple birlikte Marmara Denizinden toplanan 3288,2 metreküp müsilaj, düzenli depolama tesislerine taşındı.

8 günün sonunda, İstanbul'da 850,2, Kocaeli'de 174,5, Bursa'da 131,5, Tekirdağ'da 136, Balıkesir'de 338, Çanakkale'de 271 ve Yalova'da 1387 metreküp müsilaj, taşıma ekipmanları ve atık taşıma araçlarıyla bertarafa gönderildi.

Bakan Kurum, Marmara Denizi'nde müsilaj temizleme çalışmalarıyla birlikte denetimleri de yoğun olarak sürdürdüklerini aktardı.

Bu kapsamda, 15 Haziran itibarıyla gerçekleştirilen 3 bin 219 denetimde, yükümlülüğünü yerine getiremeyen işletmelere 10 milyon 495 bin TL idari para cezası uygulandı.