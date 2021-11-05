Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın tutuklandı
"Çiftlik Bank" davası sanığı Fatih Aydın, sevk edildiği Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
GÜNDEM 05.11.2021, 20:00
Emniyette susma hakkını kullanarak ifade vermeyen Fatih Aydın'ın işlemleri tamamlandı. Aydın, Kartal Doktor Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
Ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. 5 saat süren ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı
Çiftlik Bank davasının 2 numaralı sanığı Fatih Aydın, sevk edildiği Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
"Çiftlik Bank" sistemine ilişkin soruşturma kapsamında aranan Fatih Aydın, temmuz ayında Uruguay'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.
Aydın için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iade talebinde bulunulmuş, ardından 2 Kasım'da Türkiye'ye getirilmişti.
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