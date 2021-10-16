Meteoroloji saat verdi: 4 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor

Kıyı Ege'de öğle saatlerinden itibaren İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'nın kuzey çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

GÜNDEM 16.10.2021, 12:14
Meteoroloji saat verdi: 4 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Doğu Akdeniz'in doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de İzmir, ManisaAydın ve Muğla'nın kuzey çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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