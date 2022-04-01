Mevlüt Çavuşoğlu: Ukrayna'daki savaş dünyayı etkiliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez ile Ankara'da bir araya geldi.

Çavuşoğlu ve Ramirez, ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti. Gündemde ikili ilişkilerin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşı vardı.

"SAVAŞIN ETKİLERİ BÖLGEMİZLE SINIRLI DEĞİL"

Bakan Çavuşoğlu, "Ukrayna'daki savaşın etkileri sadece bölgemizle sınırlı değil; Kolombiya ekonomisini de etkiliyor, dünyada enerji arz güvenliğini de etkiliyor." dedi.

"ÇABALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Konuşmasının devamında Çavuşoğlu, "Dolayısıyla bir an önce bu savaşın sona ermesi için çabalarımızı sürdürdüğümüzü Sayın Bakan'a bugün anlattım." ifadesini kullandı.