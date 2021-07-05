Milletvekiline suikast girişimi soruşturması: 15 tutuklama

Terör örgütü PKK/YPG tarafından AK Parti Şanlıurfa milletvekili ile kardeşine yönelik suikast girişimi önlenmişti.

Birecik ilçesinde yakalanan terörist, ifadesinde kendisi ile iş birliği halinde olan kişileri itiraf etti.

Şanlıurfa, Mardin ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 23 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 15'i tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çok sayıda silah, fişek ve dijital materyal ele geçirildi

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda bir piyade tüfeği, buna ait 7 şarjörle 176 mermi, bir gece görüşlü termal dürbün, bir adet seri numarası silinmiş uzun namlulu silahla buna ait 3 şarjör ve 101 fişek, bir el bombası, iki örgütsel fotoğraf, bir av tüfeği ve buna ait 6 fişek, yasaklı yayınlarla çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.