Milletvekillerinin illere göre dağılımı güncellemesi Resmi Gazete'de

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 124 sayılı kararı, Resmi Gazete’de yayınlandı.

Resmi Gazete'deki milletvekili sayısına yönelik karar, dikkat çekti.

TÜİK verilerinden hareketle 600 milletvekilinin illere göre dağılımının yapıldığı görüldü.

Seçime doğru vatandaşların hangi ilde kaç milletvekili seçeceği rakamlarla belirlendi.

600 MİLLETVEKİLİNİN DAĞILIMI

18'den fazla milletvekili çıkaracak Ankara 3, Bursa 2, İstanbul 3, İzmir 2 seçim bölgesine bölündü.

BAZI İLLERİN VEKİL SAYISI DÜŞTÜ

Yapılan düzenlemeye göre, Denizli`nin milletvekili sayısı 8`den 7`ye, Eskişehir`in milletvekili sayısı ise 7`den 6`ya indirildi. Muş`u temsil edecek vekil sayısı da 4`ten 3`e düştü.

VEKİL SAYISI YÜKSELTİLEN İLLER

Antalya`yı temsil edecek milletvekili sayısı 16`dan 17`ye yükselirken Tekirdağ`da ise 7`den 8`e çıktı. Parlamentoda 1 milletvekili ile temsil edilen Bayburt`un milletvekili sayısı da 2`ye yükseldi.

İşte milletvekillerinin illere göre dağılımı:



