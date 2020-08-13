Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan önemli açıklama
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Gerçekten inanırsak, askıya aldığımız 'okul heyecanını' bu yıl da layıkıyla yaşar, çocuklarımıza yaşatırız. İşe lütfen, maskemizi takarak başlayalım" dedi.
GÜNDEM 13.08.2020, 13:44 13.08.2020, 13:54
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Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığI açıklamada, "Bu ülkenin 1 milyondan fazla öğretmeni var. Ben de onlardan biriyim. Hepimiz çocukların yanında olacağız. Gerçekten inanırsak, askıya aldığımız 'okul heyecanını' bu yıl da layıkıyla yaşar, çocuklarımıza yaşatırız. İşe lütfen, maskemizi takarak başlayalım" ifadesini kullandı.
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