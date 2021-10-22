MSB: Barış Pınarı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Kahraman Mehmetçik, teröristlere göz açtırmıyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 6 teröriste karşılık verilerek etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri''nin son başarılı operasyonuyla birlikte, bölgede saldırı hazırlığında olan terörist sayısının toplamda 9 olduğu belirtildi.

"AÇIKLAMA GELDİ"

MSB'nin, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada;

"Teröre ve teröriste geçit yok!

Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Kahraman Mehmetçik, 6 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Böylece bölgede toplam 9 terörist etkisiz hâle getirilmiş oldu." ifadelerine yer verildi.