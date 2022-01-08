MSB'den Sarıkamış şehitleri anısına özel klip

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Osmanlı ordusunun Rus işgalindeki toprakları kurtarmak için başlattığı, çok sayıda askerin çatışmalar ve dondurucu soğuklar nedeniyle şehit düştüğü Sarıkamış Harekatı107'nci yılında.

Milli Savuma Bakanlığı'nın, twitter hesabından Sarıkamış şehitleri anısına yaptığı videolu paylaşımında şunlar kaydedildi;

"Binlerce can sonsuz oldu, Acısı yüreğimizde sönmez. Vatan için, namus için, Çıkılan bu yoldan dönülmez. Şahit olsun dağlar, şahit olsun taşlar, Şehitler ölmez, Vatan bölünmez. Sarıkamış’ta şehit düşen şanlı ecdadımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."