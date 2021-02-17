MSB duyurdu: Sınırda yakalandılar! 5'i Rus 6 kişi...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hatay/Narlıca’da görev yapan hudut kartallarımız, Suriye’den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan 5’i Rusya, 1’i de Libya uyruklu olmak üzere 6 kişiyi yakaladı. Yakalananlar arasında yer alan Rus uyruklu bir kadının DEAŞ terör örgütü mensubu olmaktan arandığı belirlendi" denildi.