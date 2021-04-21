MSB duyurdu! Yılbaşından bu yana 836 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, 1 Ocak 2021'den itibaren gerçekleştirilen operasyonlarda 836 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
GÜNDEM 21.04.2021, 12:17
Mehmetçik, yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadeleyi etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2021 tarihinden bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda yurt içinde ve sınır ötesinde 836 terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlık, sabah saatlerinde de huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristin daha kahraman komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.
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