MSB: Her zaman can kardeşlerimizin yanındayız
Milli Savunma Bakanlığı’ndan ''Can kardeşlerimizin yanındayız!'' başlığıyla video klip paylaşıldı.
GÜNDEM 01.10.2020, 13:23 01.10.2020, 17:58
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Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından 'Tek Millet İki Devlet' etiketiyle yapılan paylaşımda, "Her zaman can kardeşlerimizin yanındayız" denildi. Türkiye ile Azerbaycan bayraklarının yer aldığı paylaşımda, tatbikattan çekilen görüntüler de yer aldı.
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