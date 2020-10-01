MSB: Her zaman can kardeşlerimizin yanındayız

Milli Savunma Bakanlığı’ndan ''Can kardeşlerimizin yanındayız!'' başlığıyla video klip paylaşıldı.

GÜNDEM 01.10.2020, 13:23 01.10.2020, 17:58
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MSB: Her zaman can kardeşlerimizin yanındayız

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından 'Tek Millet İki Devlet' etiketiyle yapılan paylaşımda, "Her zaman can kardeşlerimizin yanındayız" denildi. Türkiye ile Azerbaycan bayraklarının yer aldığı paylaşımda, tatbikattan çekilen görüntüler de yer aldı.

#Milli Savunma Bakanlığı
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