Muharrem İnce parti kuruyor!
Memleket Hareketi adı altında Türkiye'yi dolaşan Muharrem İnce, parti kuracağını açıkladı. "CHP'den görüştüğüm isimler var, geleceklerine inanıyorum diyen İnce, Cumhurbaşkanlığına tekrar aday olmak istediğini de söyledi.
Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce bir sosyal medya kanalında açıklamalarda bulundu.
İnce, "Parti kuracağız. CHP’de demokrasi kalmamıştır artık. Partide demokrasi yoksa Türkiye’ye demokrasi getirme şansınız yoktur. Onun için bunlara meydan okuyacağım, asla susmayacağım." dedi.
Yeni parti için yapılan hazırlıkları anlatan İnce, CHP'den görüştüğü isimler olduğunu söyledi.
İnce, "Avrupa’daki pek çok partinin tüzüğünü inceliyor arkadaşlarımız. Üyelerin katılımını öngören, iletişim kurulabilen, ekonomik farklı bir şey yapacağız. Hemen hemen isim belli. Memleket Hareketi’ne yakışır bir isim olacak. Tek başımıza 50+1 alacağız. CHP’den görüştüğüm isimler var. Gelecekler, inanıyorum." dedi.
İnce, partinin kurulmasından sonra tekrar Cumhurbaşkanlığı adaylığına da sıcak baktığını açıkladı.
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