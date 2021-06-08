Murat Kurum: Marmara Denizi'nin tamamı 'Koruma Alanı' ilan edilecek

Bakan Murat Kurum, Marmara Denizi'nin tamamının 2021 yılı sonuna kadar 'Koruma Alanı' ilan edileceğini açıkladı.

GÜNDEM 08.06.2021, 16:39 08.06.2021, 16:51
Murat Kurum: Marmara Denizi'nin tamamı 'Koruma Alanı' ilan edilecek

Marmara Bölgesi'ndeni istila eden müsilajla mücadele kapsamında, bugün en büyük deniz temizliği seferberliği başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kadıköy Caddebostan'da düzenlenen programa katılarak kameraların karşısına geçti.

Söz konusu soruna karşı birlik olmak için 7 ilde harekete geçtiklerini söyleyen Bakan Kurum, Marmara'nın kaderine terk edilmeyeceğini belirtti.

"TÜRKİYE TEK YÜREK OLDU"

Türkiye'nin en kapsamlı deniz temizliğini başlattıklarını vurgulayan Kurum, "Bugün balıklarımızı, tüm deniz canlılarımızı, bütün bir ekolojik yaşamı tehdit eden müsilaj problemini ortadan kaldırmak için tek yürek olduk. Sanatçılarımız, sporcularımız burada. Hocalarımız, öğrenci kardeşlerimiz burada. Yine derneklerimiz, vakıflarımız, belediyelerimiz burada. İstanbul, hepimizin sevdası. Marmara, bütün dünyanın göz bebeği. Bu yüzden bütün Türkiye'nin kalbi, yüreği burada. İstanbul'da, Marmara'da. Bugün hepimiz, tek yürek, tek ses olduk. Hep birlikte 'Marmara Hepimizin' diyoruz. Ben bu vesileyle; Marmara bölgesinde yaşayan 25 milyon vatandaşımıza, çevre gönüllülerimize, doğaseverlerimize, Marmara sevdalılarına, İstanbul sevdalılarına, ekranları başında bizleri izleyen, on binlerce destek mesajı gönderen vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum." dedi.

"SEFERBERLİK RUHUYLA HAREKET ETMELİYİZ"

Tüm dünyanın iklim değişikliğinin getirdiği sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirten Kurum, şu sözlerle devam etti:

"Dünya, son 200 yılda, insanlık tarihi boyunca görülmemiş olaylara, büyük değişimlere şahitlik ediyor. Bu değişimlerin başında da, 90'larla beraber tırmanan ve bütün insanlığı tehdit eden, küresel iklim krizi geliyor. Tüm dünya, bugün küresel iklim değişikliğinin getirdiği birçok sorunla boğuşuyor. Doğamız, çevremiz, denizlerimiz, tüm doğal yaşam alanlarımız bizi adeta yardıma çağırıyor. Bize düşen mesuliyet, son derece açık ve net. 200 yıldır bütün bir insanlık olarak, doğadan aldığımız borcu, doğamıza geri ödemek. Bu küresel krize, afetlere ve deniz kirliliğine karşı bir seferberlik ruhuyla hareket etmek durumundayız.

"KOORDİNASYON KURULUMUZU BU HAFTA OLUŞTURACAĞIZ"

İşte bugün de; milli bir mesele olan bu güzel seferberliğimizle, inşallah Marmara denizimizi en hızlı şekilde temizleyecek; en duru, en saf, en berrak haline hep birlikte yeniden kavuşturacağız. Müsilaj sorununun çıktığı ilk andan itibaren titizlikle takip ettik. 300 uzman ekibimizle 91 noktada izleme noktası belirlerdik ve hem karada hem de denizde tüm atıksu ve katı atık tesislerinde, kirlilik kaynaklarında toplam 430 denetim yaptık. ODTÜ Bilim gemimizle suyun altında ve üstünde 100 farklı noktadan numuneler aldık. Sayısı gerekten son yıllarda ender gördüğümüz 700'ü aşan bilim insanı, kurum temsilcisi, STK ve belediye yetkilisinin iştirak ettiği çok en geniş katılımlı çalıştayımızı gerçekleştirdik. Marmara Denizi için koordinasyon ve bilim kurulumuzu bu hafta oluşturacağız. Bu süreci valilerimiz, belediyelerimizle birlikte, bilim insanlarımızla, üniversitelerimizle, sivil toplum örgütlerimizle, vatandaşlarımızla birlikte ortak bir akılla yöneteceğiz. Yine, stratejik planımızı 3 ay içerisinde hazırlayacağız.

Murat Kurum: Marmara Denizi nin tamamı Koruma Alanı ilan edilecek #1

"MARMARA'YI YIL SONUNA KADAR 'KORUMA ALANI İLAN' EDECEĞİZ"

2021 yılsonuna kadar Marmara Denizi'nin tamamını Koruma Alanı ilan edeceğiz, Sayın Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Hem tarım hem de sanayi kaynaklı kirliliği durduracağız. Atıksu arıtma sistemlerimizi en ileri teknolojiye taşıyarak, deniz suyu kalitesini yükselteceğiz. Arıtma tesislerimizin teknolojilerini en üste çıkaracağız. Kaçak balıkçılığa geçit verilmeyecek ve hayalet ağları temizleyeceğiz. Marmara'yı kurtarmakta kararlıyız ve kurtaracağız.

"15 BÖLGEDE EŞ ZAMANLI ÇALIŞMA"

Bugün tam 15 bölgede; Kadıköy Caddebostan, Tuzla Tersane, Yenikapı Açıkları, Kartal Sahilboyu, Maltepe Dolgu Alanı, Beylikdüzü Gürpınar Sahili, Kurbağalıdere, Pendik Sahilboyu, Kocaeli Körfez, Bursa Gemlik, Balıkesir Bandırma, Çanakkale Marina Bölgesi, Gelibolu, Yalova Aksa Önleri ve Yalova Tersaneler Bölgesi'nde hem karadan hem denizden temizlik çalışmalarını eş zamanlı başlatıyoruz. Bu çerçevede 25 deniz yüzeyi temizleme teknemiz, kirlilik dağılmasını önlemek için bariyer serme teknelerimiz, 18 destek botumuzla harekete geçiyoruz. Topladığımız tüm atıkları; karaya getirip sızdırmasız kamyonlarla, belediyelerimizin bertaraf tesislerine göndereceğiz. Tüm operasyon boyunca yaklaşık bin kişilik ekip çalışacak. Yine daha önce hem deniz suyu hem de müsilaj numunelerini, bilimsel olarak incelenmesi için, TÜBİTAK'a gönderdik. Farklı noktalardan yeni numuneler de alıp göndermeye devam edeceğiz"

"MARMARA'YI KURTARACAĞIZ"

Yaklaşık 2 aydır çeşitli aralıklarla başlattığımız bu büyük operasyonu 7 gün 24 saat aralıksız sürdüreceğiz. 12 bin yıldır sırtında uzak diyarlardan gelen nice gemilere ev sahipliği yapan, vira bismillah diyerek denize açılan heyamola sesleriyle yelken açanlara göğsünden tonlarca rızk çıkarmış, milyonlarca insana ekmek, milyonlarcasına iş sunmuş; usanmamış, Adalar'ı göğsünde saklamış, sevenleri buluşturmuş, şairlerin, seyyahların ilham kaynağı, İstanbul'un fethinin şahidi olmuş; Çanakkale ve İstanbul Boğazı'nı beslemiş, Mavi Vatan'ın kolyesi, Karadeniz, Akdeniz ve Ege'nin küçük kardeşi Marmara Denizi'ni kurtaracağız."

#Bakan Murat Kurum #Marmara Denizi
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