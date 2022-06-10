Müsilajla mücadele düzenlemesi yasalaştı

Denizlerdeki kirlilik, kaynağında temizlenecek. Kirli suların denize dökülmesinin önüne geçilecek. Müsilajla mücadelede yeni önlemler içeren düzenleme yasalaştı.

Marmara Havzasındaki tüm belediyeler, ileri biyolojik atık su arıtma tesisi kuracak.

Belediyeler, 6 ay içinde projelerini, 3 yıl içinde de tesisleri kurmak zorunda olacaklar.

Tanker, gemi ve deniz araçlarıyla katı atık ve evsel atık boşaltanlara iki kat ceza kesilecek.

Tedbir almayan limanlara 100 bin liraya kadar para cezası

Gerekli tedbirleri almayan liman, tersane gibi işletmelere 100 bin liraya kadar para cezası verilecek. Atıksu arıtma, geri kazanım ve sıfır atık yönetimi kapsamındaki tesisler özel sektör eliyle yapılabilecek.

İleri arıtma teknikleriyle arıtılmış suyu yeniden kullanan kuruluşlara yönelik teşvikler de artırılacak. Enerji indirimi, yeniden kullanım oranına göre yüzde yüze kadar artırılabilecek.

Bina Kimlik Sertifikası uygulaması da etkin bir şekilde uygulanacak. Sertifikalar, yapı denetim firmaları tarafından 5 yılda 1 yenilenecek. Böylece, denetim sonrası binaya yapılacak müdahaleler önlenmiş olacak.