Mustafa Şentop'tan fezleke açıklaması

HDP'li 9 milletvekili hakkında Kobani olayları kapsamında başlatılan soruşturmanın ardından, savcılık tarafından dokunulmazlıklarının kaldırılması için fezleke hazırlanmıştı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"DEĞERLENDİRMEYİ KARMA KOMİSYON YAPACAK"

Söz konusu fezlekelerin komisyona havale edileceğini söyleyen Şentop, " Fezlekelerle ilgibi basında haber çıktı ama henüz Meclis'e ulaşan bir fezleke yok. Fezlekeleri karma komisyonlara havale ediyoruz. Karma komisyon bu değerlendirmeyi yapacaktır. Daha önce topluca kaldırılma yoluna gidilmişti dokunulmazlıklarla ilgili. " dedi.

"GARA'YA GİDEN HDP'LİNİN FEZLEKESİ GELMEDİ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Gara'ya gittiğini söylediği HDP'li Dilan Dirayet Taşdemir konusuna da değinen Şentop, Taşdemir hakkında henüz kendilerine ulaşan bir fezleke olmadığını söyledi.