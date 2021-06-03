Müzik camiasının acı kaybı!

Kalan Müzik'in sahibi ve kurucusu, müzik yapımcısı Hasan Saltık, Bodrum'da geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayata gözlerini yumdu.

KALIN: VEFATINI DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Müzik kültürümüze büyük hizmetler veren, Kalan Müzik’in kurucusu Hasan Saltık beyin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Sohbetlerimizi ve dostluğumuzu her zaman hayırla yâd edeceğim." notunu düştü.

SANAT CAMİASINDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Saltık'ın vefatının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sevenleri sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları yayınladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının sosyal medya hesaplarından "Müzikal belleğimize çok değerli eserler kazandıran kıymetli yapımcı Hasan Saltık'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." açıklaması yapıldı.

Sabahat Akkiraz, "Ah ki ah. Yüreğimi yaktın Hasan. Güldüğümüz anlar resimlerde kaldı dede. Hasan Saltık Hakk'a yürüdü. Kalan yola, müziğe, kültürümüze hizmetin. Nur içinde uyu. Çok erken oldu. Çok üzgünüm." paylaşımında bulundu.

Sanatçı Onur Akın, "Hasan Saltık'ı kaybetmenin derin hüznü içindeyim. 30 yıllık acı tatlı anılarımız oldu. Çok erken bir gidiş bu. Camiamızın ve sevenlerinin başı sağ olsun. Devri daim olsun." ifadelerini paylaştı.

Haluk Levent, "Abimiz... Daha çok işimiz vardı Hasan abi." yazarken, Şevval Sam "En büyük yol arkadaşımı kaybettim. Üzüntümü kelimelerle ifade edemiyorum." paylaşımını yaptı.

Behzat Uygur, "Çok kıymetli bir insandı. Çok üzüldüm, mekanı cennet olsun.", tambur sanatçısı Sedat Anar "Çok çok üzgünüm. Hasan Saltık abi vefat etmiş. Ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Hak rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.", Hazal Kaya "Hasan abim gitmiş. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Tiyatro oyuncusu Kemal Başar, şunları kaydetti:

"Zengin gönüllü, müthiş insan, Anadolu kültürüne büyük katkıları olmuş, Time Dergisi'nin deyişiyle 'Türk halk müziğinin antropoloğu’ sevgili dostum Hasan Saltık'ı aniden kaybedivermişiz. 'Kalan Müzik'ten çıkan, kalır.' demiştin ey dost, sen hep yüreğimizde kalacaksın."

HASAN SALTIK KİMDİR?

Hasan Saltık, 1964, Hozat, Tunceli'de doğdu. İlköğrenimini Tunceli'de, ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda başladığı obua eğitimini ekonomik güçlükler nedeniyle yarım bırakarak Suadiye Lisesi'ne devam etti.

Amcasının oğlu Rahmi Saltuk'un plak şirketinde dört yıl çalıştıktan sonra 1992 yılında Kalan Müzik'i kurdu. Unutulmaya yüz tutmuş arşivlik kayıtlarını elinde bulunduran koleksiyonerlerden ve eski müzisyen ailelerinden derlediği etnomüzikolojik çalışmalar için de önem taşıyan eserleri "Kalan Müzik" etiketi altında yayınladı.

Çeşitli yörelerin ulusal ve uluslararası arşivlerde; özellikle şahısların ellerinde saklanmış ya da unutulmuş kendi dillerinde müzik örneklerini içeren albümler yayınladı.

Bizzat o yörelerde yaşayan sanatçılar tarafından kendi arkaik dil ve lehçelerinde seslendirdikleri müzik eserlerinin derlenmesi için araştırmacılara destek verdi, yapılmalarına ön-ayak oldu.

Pomak göçmenlerinden Tahtacı Türkmenlerine, Sadettin Kaynak'tan, Münir Nurettin Selçuk'a, Hacı Taşan''dan, Hisarlı Ahmet'e, Hafız Yaşar'dan Muharrem Ertaş'a; Neşet Ertaş'tan Neyzen Tevfik'e, Malatyalı Fahri'den Âşık Veysel'e uzanan bir arşiv malzemesini yayımladı.

Türkiye'nin zengin kültür potansiyelini ortaya çıkarmaya dönük dokuzyüzü aşkın proje gerçekleştirdi.

Projeleriyle Anadolu kültür mirasının, uluslararası festivaller yoluyla dünyaya açılmasına, dünyanın en prestijli arşiv ve kütüphanelerinde dinleyicilerle ve akademisyenlerle buluşmasına imkân sağladı. 1998'de kemancı Cihat Aşkın'ın 'Minyatürler'iyle Klasik Batı Müziği alanına yöneldi.

2003 yılında Prens Claus Nişanı'na layık görüldü. Ertesi yıl Time dergisi tarafından "Türkiye'nin müzik antropologu" olarak tanımlanarak, Avrupa Kahramanları'ndan biri olarak seçildi. 5 Nisan 2017'de İstanbul Teknik Üniversitesi Senatosu kararıyla fahri doktora unvanı aldı.