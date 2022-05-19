NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye açıklaması

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, Avrupa kıtasında tansiyonun yükselmesine neden oldu.

NATO’ya üye olma konusunda Ukrayna’dan sonra İsveç ve Finlandiya’dan da açıklamalar geldi.

Kıtada Rusya tehlikesinin yükselmesinden endişe eden İsveç ve Finlandiya, NATO şemsiyesi altına girmek isterken, Türkiye’den itiraz gecikmedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsveç ve Finlandiya içerisinde PKK terör örgütünün faaliyetlerine vurgu yaparak böylesi bir üyeliğin müttefikliğin ruhuna aykırı olacağının altını çizdi.

"NATO bir güvenlik teşkilatıdır"

Net bir tavır ile İsveç’in üyeliğine karşı koyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO’nun bir güvenlik teşkilatı olduğunu vurgulayarak, “İsveç, Finlandiya bizdeki terör odaklarını kendi ülkelerinde barındıranlar. PKK'ya, YPG'ye bu denli ülkelerinde ev sahipliği yapacaklar, yürüyüş ise yürüyüş, paçavralarını köprü üstlerine her yere asacaklar. Ülkemdeki terör kaynaklarını teşvik edip bunlara ciddi manada parasal destekler de verip bunlara silah desteği verene ülkelere söyledik. NATO bir güvenlik teşkilatıdır. Böyle bir güvenlik teşkilatının içerisinde biz terör örgütlerinin olmasını kabullenemeyiz.” ifadelerini kullandı.