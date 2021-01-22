Ordu Valisi Tuncay Sonel: Amacımız yetim ve öksüz evlatlarımızın gönüllerini almak

2 bin 112 yetim ve öksüz çocuğumuzdan gelen mektupları okurken kimi zaman hüzünlenen, kimi zaman da tebessüm eden Vali Tuncay Sonel, bilgisayar, bisiklet, telefon,tablet, genç odası, televizyon,çamaşır makinası,oyuncak,gitar, kitap seti ve yavru köpek gibi birçok talepleri olan çocukların isteklerini, hayallerini hayırseverlerin de desteğiyle yerine getirdi.

Çocuklardan gelen istekler karşısında duygularını dile getiren Vali Sonel, yetim ve öksüz evlatlarımızdan gelen mektupları okurken bazen hüzünlendiğini, bazen de tebessüm ettiğini belirterek, ''Yol yaparız, bina da yaparız ama siz eğer en uzak mahalledeki yetim ve öksüzü unutursanız, onlara sahip çıkmazsanız, yaptığınız diğer işlerin hiçbir önemi yoktur“ dedi.

Vali Tuncay Sonel, yetim ve öksüz çocukları sevindiren bu sosyal sorumluluk projesine destek veren hayırseverlere de teşekkür etti.

2 Bin 112 çocuğun talebini karşılayarak, hazırlanan hediye paketlerini çocukların evlerine götüren, devletin şefkatini ve merhametini gösteren Vali Tuncay Sonel, yaptığı ziyaretlerde çocukların yüzlerindeki sevinci görünce mutluluklarına ortak oldu, sevinçlerini paylaştı.

“Sayın valimizi çok seviyoruz”

İlettikleri taleplerinin en kısa sürede yerine geldiğini ve bizzat Vali Tuncay Sonel’in evlerine kadar gelerek kendilerine hediyelerini vermesi çocuklarda hem şaşkınlık, hem de büyük bir sevinç yarattı. Kimi zaman gözyaşlarını tutamayan çocuklar, “Sayın Valimiz ne istediysek yerine getirdi. Çok sevindik. Allah razı olsun.” diyerek, duygularını dile getirdiler.

İstediği minik köpeği Vali Sonel’in elinden alan çisem gözyaşlarını tutamadı

Ziyaretler sırasında en duygulu anlardan birisi de 13 yaşındaki Çisem Gül Baydemir ile Vali Sonel arasında yaşandı. Vali Tuncay Sonel’den Babam hayatta olsaydı ondan almasını istediğim şey Terrier cinsi yavru köpek olurdu isteğini; Vali Sonel’in elinden alan Çisem Gül mutluluktan gözyaşlarını tutamadı.

“Beni çok sevindirdiniz. Allah’ım da sizi sevindirsin” diyen 13 yaşındaki Çisem Gül, Vali Sonel ile birlikte minik köpeğe “Şahane” ismini verdi. Vali Sonel, sevimliliği ile herkesin ilgi odağı olan yavru köpek ve Çisem Gül ile hatıra fotoğrafı çektirdi ve “Çocuklarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız” dedi.

"Görev yaptığımız yerlerde yetim ve öksüz evlatlarımıza ulaşarak onların gönüllerini alıyoruz”

Daha önce 2005 yılında kaymakamlık görevi yaptığı Birecik'te 656 yetim ve öksüze ulaşan Vali Tuncay Sonel, bu uygulamasına daha sonra görev yaptığı yerlerde de devam etti. Of’ta 212, Seydişehir'de 283, Bandırma’da 486, Kadıköy’de 912,Tunceli’de 279 yetim ve öksüz çocuğa ulaşan Vali Sonel, Ordu’da 2.112 yetim ve öksüz çocuğa ulaşarak onların isteklerini yerine getirdi. Onlarla gönül bağı kurdu ve devletin sıcaklığını, şefkatini, merhametini onlara göstermiş oldu.

“Yetim ve öksüz evlatlarımız bizim için çok çok önemli” diyen Vali Tuncay Sonel, çocuklardan gelen mektupları okurken bazen çok duygulandığını söyledi. Kaymakamlık ve Valilik görevinde bulunduğu İl ve İlçelerde uyguladığı projelerle yetim ve öksüz çocuklara ulaşarak, onların isteklerini yerine getiren Vali Sonel, Ordu Valiliği görevine başladığı ilk günden itibaren bugüne geçen 6 ay içeresinde şehit aileleri, gaziler, yetim ve öksüz evlatlarımız, engeli olan vatandaşlarımızın, hasta, yaşlı ve ihtiyaç sahibi ailelerin misafiri olmaya onların dert ve sıkıntılarını dinlemeye devam etti.

“Annen ya da baban hayatta olsaydı özlemini çektiğin onlardan isteyeceğin şey ne olurdu?”

Ordu genelinde 19 İlçede 2 Bin 112 yetim ve öksüz çocuklara ulaşıldığını ve onlara birer mektup gönderdiğini belirten Vali Tuncay Sonel, ”Çocuklarımıza gönderdiğimiz mektupların son bölümünde, ‘Annen ya da baban hayatta olsaydı özlemini çektiğin, onlardan isteyeceğin ne olurdu?’ diye sorduk. Mektuplar gelmeye başladı. Çocuklarımızdan gelen mektupları okumaya başladığımızda laptop, tablet, yavru köpek, gitar, genç odası, oturma odası, ‘Vali amca kitap istiyorum ama annem için de çamaşır makinesi alırsanız çok mutlu oluruz’ diyen çocuklarımız vardı. Bunun yanında Kapadokya’yı, Anıtkabir’i, Galata Kulesi’ni, Çanakkale Şehitliğini görmek isteyen evlatlarımız da bulunuyordu. Mektupta iletilen talepleri hayırsever işadamlarımızla, Ordu’muzun değerleriyle, dostlarımızla hazırladık. 19 ilçemizde Kaymakam arkadaşlarımızla, görevli arkadaşlarımızla birlikte evlatlarımızın evlerine giderek, onları da rencide etmeyecek şekilde isteklerini yerine getirdik” şeklinde konuştu.

“Sadece belirli gün ve haftalarda değil, her zaman yanlarındayız”

Yetim ve öksüz çocukların isteklerini yerine getirirken aynı zamanda oturdukları evlere de bakarak başka nelere ihtiyaçları olduğunu da tespit etme imkanı bulduklarına vurgu yapan Vali Sonel, ”Bizler için yetim ve öksüzlerimiz, şehit ailelerimiz, engelli vatandaşlarımız, yaşlılarımız çok önemli. Onları sadece yılın belirli gün ve haftalarında değil her zaman hatırlarını sormalı, yanlarında olduğumuzu bilmelerini isteriz” diye konuştu.

“Yetim ve öksüz çocuklarımızı eğitim hayatları boyunca yalnız bırakmayacağız”

Kendisine mektup yazarak isteklerini ileten yetim ve öksüz çocukları evlerinde ziyaret ederek onlarla bir gönül bağı kuran, devletin şefkatini, merhametini, güleryüzünü gösteren Vali Tuncay Sonel, ”Pandemi sürecini gözeterek evlere maskeyle, mesafeyi koruyarak, temizlik kurallarına uyarak bu şekilde gidip çocuklarımızın gönüllerini almaya çalışıyoruz. Yeter ki, o çocuklarımız mutlu olsunlar. Ziyaret sırasında yüzlerinde gördüğüm mutluluk, sevinç anlatılmaz. Bu çocuklarımızı eğitim hayatları boyunca yalnız bırakmayacağız. Onları güzel yerlerde göreceğiz. Bu vesileyle bizlere destek veren hayırsever dostlarımıza, emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.