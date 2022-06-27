Oto kiralamalarda çifte bayram!
Oto kiralama firmaları Kurban Bayramı ile birlikte çifte bayram yaşıyorlar.
GÜNDEM 27.06.2022, 15:54 27.06.2022, 17:58
Hem yaz sezonu hem yurt dışından izne gelen vatandaşlar oto kiralama firmaların yolunu tutmasıyla birlikte esnaf, vatandaşların kiralık araç talebine yetişemiyor.
Kahramanmaraş’ta oto kiralama sektöründe hizmet veren Mustafa Türkoğlu, tatil sezonunun açılması ve gurbetçilerin kente gelmeye başlamasıyla birlikte işlerinde yoğunluk oluştuğunu ifade etti.
Konuşmasının devamında Türkoğlu, araç kiralarken kaskolu olmasına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.
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