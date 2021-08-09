Para varsa ev işi yok! Erkekler ev işi yapmalı mı? Yapmamalı mı?

Son zamanlarda yapılan araştırmalara göre geliri yüksek olan erkekler ev işi yapmıyor, geliri düşük olan erkekler ise evde ev işlerini daha çok yapıyor.

Pek çok kişi hayat müşterek dese de erkeğin ev işi yapmasının parayla bağlantısı ortaya çıktı parası olan erkek ev işinden kaçıyor.

Araştırmaya göre erkekler eşlerine yardımcı olmayı istemiyorlar, hatta akıllarından bile geçirmiyorlar.

Ev işi yapamayan erkekler empati kuramadığı gibi akside oluyorlar erkeklerin en çok sevdiği ev işi ise fatura ödeme, tadilat ve onarım işleri.

HABER – EMRE ATAÇ