Pençe-Kaplan'da PKK'ya büyük darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri, Pençe-Kaplan Opersayonu kapsamında terör örgütü PKK'ya geçit vermiyor. Teröristlere karşı operasyonlar hız kesmeden, kararlılıkla sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Pençe-Kaplan Operasyonu’nda arama tarama faaliyetleri sonucu örgüte ait bir depo tespit edildi.



Cephanelik gibi kullanılan depoda terör örgütü PKK’ya ait; 63 AK-47 piyade tüfeği, 1 keskin nişancı tüfeği, 2 av tüfeği, 50 adet roketatar mühimmatı ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.