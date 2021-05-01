Pençe-yıldırım harekâtı şehidine veda!

Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda PKK'lı teröristlerin füze atması sonucu ağır yaralanan 27 yaşındaki Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştü.

Şehit Mehmet Kırmızı’nın naaşı dün askeri uçakla memleketi Adana'ya gönderildi.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Şehidin cenazesi öğle saatlerinde helallik için Özbilen Mahallesi'nde bulunan baba ocağına getirildi. Bu sırada şehidin annesi Aliye’nin, nişanlısı Aylanur Kabukçu’nun ve yakınlarının ağıtları yürekleri dağladı.

Helallik alınmasının ardından Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı’nın Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze namazı için Ceyhan Abdülkadir Ağa Ulu Cami’ne götürüldü.

Şehit Kırmızı'nın naaşı, cenaze törenin ardından toprağa verildi.

Operasyonda ikmal faaliyeti sırasında helikopterden düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade sözleşmeli er Müslüm Toprak'ın cenazesi, ise İstanbul'da toprağa verildi.