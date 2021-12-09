Politika Kurulu Başkan Vekilleri toplandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu başkanvekilleriyle bir araya geldi.
GÜNDEM 09.12.2021, 17:03
Politika Kurulu Başkan Vekilleri toplantısına, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları, Eğitim ve Öğretim Politikaları, Ekonomi Politikaları, Güvenlik ve Dış Politikalar, Hukuk Politikaları, Kültür ve Sanat Politikaları, Sağlık ve Gıda Politikaları, Sosyal Politikalar ve Yerel Yönetim Politikaları kurullarının başkan vekilleri katıldı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 1,5 saat süren toplantıya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da katıldı.
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