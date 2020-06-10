Resmi yazışmalarda yeni dönem artık bu şekilde olacak!

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle, resmi yazışmalarda elektronik ortam kullanımı esas unsur haline getirildi.

GÜNDEM 10.06.2020, 10:32
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Resmi yazışmalarda yeni dönem artık bu şekilde olacak!

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığınca, "Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te yapılan düzenleme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik, 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek.

Yönetmelikle, gelişen teknolojiden daha etkin ve verimli faydalanmak ve vatandaş odaklı devlet anlayışı kapsamında bürokrasiyi hızlandırmak amacıyla, kamu kurum ve kuruluşlarının resmi yazışmalarında elektronik ortam kullanımı esas unsur haline getirildi.

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarını kapsıyor

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarını kapsayan yönetmelik, resmi yazışma süreçlerinde önemli değişiklikler ve yenilikler içeriyor.

Yönetmelikle resmi yazışmalarda kağıt kullanımı, mevzuatın zorunlu tuttuğu haller ile uzun süreyle elektronik altyapıyı etkileyecek doğal afet, elektrik kesintileri gibi durumlarla sınırlandırılıyor.

Ayrıca yönetmelik, elektronik ortamda belgelerin tek nüsha olarak hazırlanması, logo, doğrulama kodu ve karekod kullanımı, arşiv imzası, kişiye özel belgelere ilişkin düzenleme gibi yenilikleri kapsıyor.

Kapsamlı kılavuz hazırlandı

Resmi yazışmanın usul ve esasları, başta kamu personeli olmak üzere ilgili tüm paydaşların çalışma hayatı boyunca uymakla yükümlü olduğu en önemli mevzuatların başında geldiği için yönetmelik maddeleri hakkında açıklamaları ve uygulamaya yönelik çeşitli örnekleri içeren kapsamlı kılavuz hazırlandı.

Kılavuz, kamu personelinin resmi yazışma usulüne dair en çok ihtiyaç duyduğu alanları detaylandırıyor.

Eğitim videoları da hazırlandı

Kamu personelini yakından ilgilendiren resmi yazışma usul ve esaslarına ilişkin eğitim videoları da hazırlandı.

İhtiyaç duyulduğu her an, her yerden ulaşılabilen eğitim videolarıyla, tüm kamu personeline çalışma hayatı boyunca rehberlik etmek amaçlanıyor.

Yönetmelik maddelerinin kapsamlı açıklamalarının ve çeşitli örneklerinin bulunduğu, resmi yazışmanın tüm yönleriyle ele alındığı kılavuz ve eğitim videolarına, Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinden ve "www.resmiyazisma.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Amaç, bilgi veya belge alışverişini hızlı yürütmek

Gelişen teknoloji, artan çevresel bilinç, güvenli ve hızlı iletişim ile vatandaş odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde yenilenen yönetmelik, tüm kamu kurum ve kuruluşlarını kapsayan güvenli elektronik imza kullanılarak elektronik ortamda veya el yazısıyla atılan imza ile fiziksel ortamda yapılan resmi yazışmalara ilişkin kuralları belirlemeyi, bilgi veya belge alışverişini hızlı ve güvenli yürütmeyi ve uygulama birliğini sağlamayı amaçlıyor.

Resmi yazışma süreçlerinin elektronik ortamda yürütülmesiyle kamu hizmetlerinde düzenlilik ilkesinin sağlanmasını hedefleyen yönetmeliğin kazanımları arasında, zamandan, maliyetten ve iş gücünden tasarruf edilmesi yer alıyor.

#Cumhurbaşkanlığı #Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı #Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #Resmi Gazete
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