Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu gündemi değerlendirdi!

“RAKAMLARLA OYNAMAK KİMSEYİ KURTARMAZ”

Ülke ekonomisini değerlendiren Karamollaoğlu şunları kaydetti;

Arkadaşlar hepimiz bilmeliyiz ki; ekonomi iyi gitmiyor. Her geçen gün, evvelkini aratır hale geldik. Rakamlarla oynamak kimseyi kurtarmaz; milletimiz bizzat yaşadığını biliyor. Geçen yıl 2 milyon 500 bin kişi bireysel kredi borcunu, 2 milyon 700 bin kişi de kredi kartı borcunu ödeyemedi. Tüketici kredisi ve kredi kartı borcu 583.6 milyar liraydı 2019’da icra dosyası sayısı 20 milyonu aştı.

Karamollaoğlu, iktidarın fikir özgürlüğünü kısıtlanmaya çalıştığını iddia etti;

“İKTİDAR SOSYAL MEDYANIN PEŞİNE DÜŞTÜ”

Basın ve fikir özgürlüğü, gündemde önemli yer alıyor. Türkiye, bugün basın özgürlüğü sıralamasında 180 ülke arasında 154. sırada yer almaktadır. Birçok gazeteci tutuklu durumda, iktidar şimdi de sosyal medyada sansür uygulamanın peşine düştü. Ne acıdır ki gençler arasında “Silivri soğuktur” esprisi, uzun zamandır dillerde pelesenk haline geldi.