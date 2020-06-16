Sağlık çalışanlarına palalı saldırı!
Hasta ziyareti sırasında akrabalar arasında çıkan miras kavgasında 4 sağlık çalışanı, 3 şahıs tarafından palalı ve sopalı saldırıya uğradı.
GÜNDEM 16.06.2020, 19:47 16.06.2020, 20:13
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan özel bir hastaneye hasta ziyareti için gelen iki akraba grubu arasında, miras meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Hastane koridorunda başlayan tartışma yumruklu kavgaya dönüşürken, taraflar hastane çalışanları tarafından dışarı çıkartıldı.
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