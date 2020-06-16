Sağlık çalışanlarına palalı saldırı!

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan özel bir hastaneye hasta ziyareti için gelen iki akraba grubu arasında, miras meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Hastane koridorunda başlayan tartışma yumruklu kavgaya dönüşürken, taraflar hastane çalışanları tarafından dışarı çıkartıldı.