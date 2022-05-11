Saldırı girişimi önlendi, 10 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 10 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi.