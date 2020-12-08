Saldırı hazırlığındaki teröristlere darbe!

MSB: Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek