Şanlıurfa'da acı olay

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı İkiağız kırsal Mahallesi'nde yaşandı. Arazide koyun otlatan 8 yaşındaki Enes Kurt ile 9 yaşındaki Taha Demirler, iddiaya göre bölgeden geçen sulama kanalına düştü. Akıntıya kapılan 2 çocuk kısa süre sonra suya gömülerek gözden kayboldu. Yakınların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve sualtı dalgıç polisler sevk edildi. Ekipler tarafından sulama kanalında yapılan aramada 8 yaşındaki Enes Kurt'un cansız bedenine ulaşıldı. Ceset, sudan çıkartılarak morga götürülürken Taha Demirler'in bulunması için çalışmalar devam ediyor.