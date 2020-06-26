Şanlıurfa'da bir terörist teslim oldu
Suriye'nin kuzeyinden kaçan terörist, Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine teslim oldu.
GÜNDEM 26.06.2020, 13:50
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Terör örgütü PKK/YPG içinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının teslim olmalarının sağlanması amacıyla ikna çalışmaları sürüyor.
İstihbarat birimlerince ikna edilen ve Suriye'nin kuzeyinden kaçan terörist, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.
Sağlık kontrolünden geçirilen teröristin sorgu işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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