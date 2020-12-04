Şehidin kanı yerde kalmadı: 17 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı bölgesinde bir askerin şehit olduğu çatışma sonrası düzenlenen operasyonda 17 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılan bölgelere sızma girişimine en sert darbelerden birini vurdu.
Önceki gün Zeytin Dalı bölgesinde sızma girişiminde bulunan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun şehit olmuştu.
Zeytin Dalı bölgesinde şehit verdiğimiz Kahraman Silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun’un kanı yerde bırakılmadı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 4, 2020
Saldırı sonrası başlatılan operasyonda 11 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 17 oldu pic.twitter.com/WRVjHnpB33
İHA ve SİHA'ların devreye alındığı operasyonda iki gün içinde 17 terörist etkisiz hale getirildi.
MSB: Mehmetçik silah arkadaşının kanını yerde bırakmadı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), yapılan açıklamada, "Mehmetçik, silah arkadaşlarının kanını yerde bırakmadı. Operasyon sonucunda Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, 17 teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.
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