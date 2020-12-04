Şehidin kanı yerde kalmadı: 17 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılan bölgelere sızma girişimine en sert darbelerden birini vurdu.

Önceki gün Zeytin Dalı bölgesinde sızma girişiminde bulunan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun şehit olmuştu.

Zeytin Dalı bölgesinde şehit verdiğimiz Kahraman Silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun’un kanı yerde bırakılmadı.



Saldırı sonrası başlatılan operasyonda 11 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 17 oldu pic.twitter.com/WRVjHnpB33