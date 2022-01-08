Şehitlerin kanı yerde kalmadı!

1️⃣ Akçakale hudut hattında 3 kahraman silah arkadaşımızın şehit düştüğü EYP saldırısı sonrası ateş destek vasıtalarımızla PKK/YPG hedefleri güçlü şekilde vurulmuş ve ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. pic.twitter.com/ufZoYjL3yU — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 8, 2022

Milli Savunma Bakanlığı, Akçakale hudut hattında 3 askerin şehit düştüğü EYP saldırısı sonrası terör örgütü PKK/YPG hedeflerinin ateş destek vasıtalarıyla güçlü şekilde vurulduğunu açıkladı.

Operasyonda ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlere yönelik bölgedeki operasyonlarımız sürmektedir. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.