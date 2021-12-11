Şehitlerin kanı yerde kalmadı: İki günde 20 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde kürsüdeydi.

"2 günde 20 terörist etkisiz hale getirildi"

Konuşmasına, Pençe-Yıldırım bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 3 askere rahmet, yaralılara şifa dileyerek başlayan Akar, şunları söyledi:

"Dün Avaşin Basyan'da 3 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu. MİT ile ortaklaşa başlatılan operasyonlar sonunda bu saldırıyı yapanlar dahil dün 6, bugün 14 toplam 20 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bırakmayacağız, operasyonlarımız kararlı şekilde devam edecek. Şehitlerimize rahmet yaralılarımız var acil şifa diliyorum ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum."

"Bu yılın başından itibaren 2 bin 619 terörist etkisiz hale getirildi"

Terörle mücadelenin başta FETÖ, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı artan bir şiddet ve tempoda aralıksız devam ettiğini vurgulayan Akar, şunları söyledi:

"24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar yurt içi, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 33 bin 100, bu yılın başından itibaren ise 2 bin 619 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Öte yandan terör örgütü elebaşlarının açıklamalarından da PKK/PYD-YPG’ye verilen dış desteğin ve teşvikin de devam edeceği anlaşılmakta ve yine terör örgütü elebaşları tarafından YPG’nin PKK olduğu açıkça ifade edilmektedir.

PKK ve onun Suriye kolu olan YPG’ye kim destek verirse versin, bunlar kimden destek alırlarsa alsınlar en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele etmekte, 84 milyon vatandaşımızı, bu terör belasından kurtarmakta kararlıyız."

"Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde"

Irak’ın kuzeyinde icra edilen Pençe harekatları ile "girilemez" denilen yerlere girildiğini, bölgede yıllarca teröristler tarafından kullanılan barınak, sığınak, depo ve sözde karargahlar kontrol altına alındığını aktaran Akar, şöyle konuştu:

"Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesindedir. Terör örgütünün elebaşları iki gece aynı yerde kalamamaktadır. Irak için de tehdit teşkil eden ve bölgedeki istikrara zarar veren terör örgütü ile mücadele, Irak’la koordineli ve yakın iş birliği içerisinde sürdürülmektedir."