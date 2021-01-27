Şiddetli rüzgâr ve yağış yurdun büyük bölümünde etkili oldu!
Manisa'da gece yarısından sonra etkili olan fırtınada kentteki çok sayıda binanın çatısı uçtu, aydınlatma direkleri ve ağaçlar yollara devrildi, araçlarda hasar oluştu.
GÜNDEM 27.01.2021, 11:16 27.01.2021, 11:48
İzmir'de sağanak etkili oldu. Kentin bazı cadde ve sokaklarında su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.
Denizli'de lodosun etkisiyle bir evin çatısı uçtu
Bir telefon direğinin kırılmasına ve elektrik tellerinin kopmasına neden olan çatı, yaklaşık 10 metre ileride park halindeki iki otomobilin üzerine düştü.
Balkanlar’dan Trakya’ya giriş yapan kar yağışı ise Tekirdağ Malkara ilçesinde lapa lapa yoğun şekilde etkisini gösterdi.
Kayak pistine dönen yolda sürücülere zor anlar yaşattı. 10 santimetreyi aşan karla kaplı zeminde yokuşu çıkamayan araçları iterek kurtarmaya çalıştılar.
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