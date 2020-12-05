Sokağa çıkma kısıtlamasında açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar hangileri?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı başladı. 4 Aralık saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma yasağı 7 Aralık saat 05.00'de sona erecek. Sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler nereler, detaylar haberimizde.
Korona virüs salgını nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. İçişleri Bakanlığı yayımladığı genelgede detayları açıkladı. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağından açık olan yerler nereler?
Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.
Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.
Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır
Lokanta ve restoran tarzı işyerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.
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