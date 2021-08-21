Sosyal medya sokak köpeğine sahip çıkan İbrahim Kaya’yı konuşuyor

“Daire 16” etiketiyle yapılan paylaşımlar sosyal medyaya damga vurdu. Sokak köpeğine sahip çıkan İbrahim Kaya’nın mahalleliyi seslendiği anları içeren video kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Sokak köpeğinden rahatsız olanlara sitem eden İbrahim Kaya "Sokağın köpeği bu, apartmanın köpeği değil bu. Kapı açık bırakılmayacak.

Eğer telefonla kim arıyorsa, kim yapıyorsa hesabını soracağım.

Sokağın köpeğini, herkesin baktığı şu köpeği, hiç kimseye zararı olmayan köpeği alınsın diye belediyeyi kim arıyorsa uğraşacağım onunla.

Kime zararı var şu köpeğin. Tek biz yaşamıyoruz bu dünyada, hayvanlar da var.

Biraz insan olalım. Apartmanın içine giriyorsa, kapıyı açık tutmayacaksınız. Şu kadarcık yeri çok görmeyeceksiniz bu hayvanlara, herkese söylüyorum.

Daire 16’dayım, adım İbrahim Kaya.” sözleriyle başta hayvan seveler tarafından binlerce kişinin desteğini aldı.