Sosyal medyada gündem olmuştu! GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer görevden alındı

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu, sosyal medyada erkeklere 'ikinci eşi alın' çağrısıyla tepki çeken Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer hakkında inceleme başlattı. Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, paylaşımlarıyla tepki çeken Edizer, sözleşmesi feshedilerek görevden alındı.

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, görevden alınan Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer'in üniversiteyle akademik ve idari anlamda hiçbir bağının bulunmadığını bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, "'GATA başhekim yardımcısından skandal sözler' başlığıyla yazılı ve görsel medyada haberlere konu olan ilgilinin üniversitemizle akademik ve idari anlamda hiçbir bağı bulunmamaktadır." denildi.

Sağlık Bakanlığı, sosyal medyadaki açıklamalarıyla tepki çeken Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Edizer'i görevden almıştı.