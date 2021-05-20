Süleyman Soylu: CHP Kandil'in istediği bakanlıkları HDP'ye verecek

TRT Haber'e konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler Aysun Torun, Yahya Bostan ve Melik Yiğitel'in gündeme dair sorularını yanıtladı.

CHP'NİN HDP'YE BAKANLIK VAADİ

CHP milletvekili Gürsel Tekin, iktidar olmaları halinde HDP'den de bakan çıkarılabileceğini söylemiş, yine CHP'li Dursun Çiçek de "Sicili temiz, İyi Parti ve diğer milliyetçi kesimin, kimsenin itiraz edemeyeceği, PKK ile bağlantısı olmayan biri 2. tur için vadedilebilir. Dolayısıyla HDP seçmeni fire vermeden milletvekili adayına oy verebilir." ifadelerini kullanmıştı.

"HDP'YE SADECE BAKANLIK VERMEYECEKLER"

CHP'de 2023 seçimleri sonrası iktidar olmaları halinde HDP'ye bakanlık verileceği söylemlerini de yorumlayan Soylu, "Fikrim yok, bilgim var. Mesele sadece Bakanlık değil, başka işler de var. Kandil ve uzantıları, bakanlıklarda da adamları olsun istiyor." dedi.

"BUNU DİREKT KANDİL SÖYLÜYOR"

Soylu'nun konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"Eski dünya alışkanlıklarıyla Türkiye'ye elbise giydirebileceklerini düşünüyorlar. Şehit ailelerimiz ne olacak, bu mücadeleyi veren evlatlarımız ne olacak? Bizden giden biri var, bir siyaset partinin başında, başbakanlık da yaptı bu ülkede. O çok isterdi, 'aslında biz HDP'yle beraber olmalıyız'; bütün işi o. Mesele sadece iki bakanlık değil, hangi bakanlıklar olduğu belli. 6-7 aydan beri konuşuluyor. Biri başkan yardımcılığı direkt Kandil, öteki de Kültür ve Turizm Bakanlığı. Yok derlerse can yakarım. Bunu direkt Kandil söylüyor. Milli Savunma'yı da verir bunlar."