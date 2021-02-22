Sur'un Belediye eski Başkanı HDP'li Buluttekin'e hapis cezası!

Terör soruşturması kapsamında daha önce görevden alınan Filiz Buluttekin'in yargılandığı davada karar duruşması yapıldı.



Diyarbakır 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Buluttekin katılmazken avukatları hazır bulundu.



Mahkeme, Filiz Buluttekin hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.



Buluttekin hakkında hazırlanan iddianamede, terörist cenazelerine katıldığı, terör örgütü mensuplarından talimat aldığı ve yer temini ettiği ifade edilmişti.