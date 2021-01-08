Sürücü kurslarında yüz yüze eğitim!

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB), özel öğretim kurumlarından çeşitli kurslar, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve mesleki eğitim merkezlerinin sokağa çıkma kısıtlamalarına uymak şartıyla yüz yüze eğitime başlayabileceği bildirildi.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Akdeniz Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu Başkanı Seyfi Moroğlu şu ifadelere yer verdi.

Moroğlu “Kahramanmaraş’ta biz eğitimlerimize devam ediyorduk ama bu uzaktan eğitim ile çözüme kavuşmuştu. Özellikle derslere kolaylıkla uzaktan eğitimle halledebilsek bile bunun direksiyon eğitimi ve sınavları en önemli husus olarak bilinmektedir. Pandemi sürecinde özellike sokağa çıkma kısıtlamalarında eğitimcilerimizde kısıtlama kapsamında olduğu için sınav veya direksiyon eğitimleri verilemiyor. Şimdi ki ilk planımız ise 4 Ocak’ta başlayan yüz yüze eğitimin ardından 25 Ocak’ta ara tatile giren okullarla birlikte boş zamanları olacak olan eğitmenlerimizi ve gözetmenlerimizi göreve çağıracağız, bu sorunu da böyle ortadan kaldırmaya çalışacağız. Çünkü gerçekten de kursiyerlerimiz çok ve ehliyet almak zorunda olanlar var” diye konuştu.

Haber: Murat Baltacı