Taliban 'a tepkiler büyüyor!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1'inci Gemi Denize İniş ve Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi 1'inci Gemi Sac Kesim Töreni'nde konuştu.
GÜNDEM 16.08.2021, 10:52 16.08.2021, 13:28
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistanın bir an önce istikrara kavuşturulması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz" dedi.
Bakan Çavuşoğlu, ise Cezayir’deki temaslarının ardından yurda dönüşü öncesi Afganistan'daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Afganistan'daki gelişmeler nedeniyle ülkede bulunan vatandaşları bilgilendirdiklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Yaklaşık 1500 vatandaşa bizzat telefonla ulaştık’’ diyerek sözlerine devam etti.
Çavuşoğlu, bugün de Afganistan'dan ayrılmak isteyenlere yönelik bir duyuruda bulunduklarını dile getirdi.T
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