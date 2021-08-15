Taliban Kabil'e girmeye başladı
Taliban'ın Kabil'e girmeye başladığı esnada ABD ordusunun, başkentteki büyükelçiliğini tahliye ettiği aktarıldı.
Taliban'ın Kabil'e girmeye başladığı esnada ABD ordusunun, başkentteki büyükelçiliğini tahliye ettiği aktarıldı.
NATO'dan yapılan açıklamaya göre ise çok sayıda Avrupa Birliği personeli Kabil'deki daha güvenli bir noktaya taşındı.
Yerel kaynaklar, Taliban'ın ülkedeki tüm sınır kapılarının kontrolünü ele geçirdiğini ve Kabil'deki havaalanının Afganistan'dan tek çıkış yolu olarak kaldığını açıkladı.
Taliban'dan açıklama
Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda başkent Kabil'in merkezini güç kullanarak ele geçirmeyeceklerini duyurdu.
Mücahid, Kabil'in yoğun nüfusu nedeniyle çatışmalara girmeyeceklerini, başkent merkezini müzakereler yoluyla almak istediklerini ve Taliban mensuplarına kent merkezinin giriş noktalarında beklemeleri emri verdiklerini açıkladı.
Dışişleri Bakanlığından Türk vatandaşlarına çağrı
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının ivedilikle Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği ile temasa geçmesini istedi.
Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği de Twitter'dan yaptığı paylaşımda Afganistan'dan ayrılma talebinde bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği ile iletişime geçerek ivedilikle bilgi vermeleri çağrısında bulundu.
Elçiliğin numarası "+93 79 782 82 83" olarak paylaşıldı.
Pakistan sınırı kapattı
Öte yandan, Pakistan, Taliban'ın kontrolüne geçen Torkham sınırını kapattığını duyurdu.
Kararın, Afganistan tarafındaki ''olağanüstü durum'' sebebiyle alındığı aktarıldı.
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