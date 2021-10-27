Tartıştığı apartman görevlisini bıçakla öldüren zanlı yakalandı
Konya'nın merkez Karatay ilçesinde tartıştığı apartman görevlisini bıçakla öldüren şüpheli gözaltına alındı.
GÜNDEM 27.10.2021, 11:25 27.10.2021, 11:33
Konya'da, bir sitede oturan Ahmet Ü., otoparkta duran otomobilinin çizildiğini fark etti. Bunun üzerine Ahmet Ü., apartman görevlisi Adem Topbaş ile aracına göz kulak olmadığı için tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Ü.'nün bıçakla yaraladığı Topbaş, site yakınlarındaki markete sığındı.
Durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Topbaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Zanlı polis ekiplerince yakalandı.
Öte yandan, Topbaş'ın iki çocuğundan birinin 20 gün önce dünyaya geldiği öğrenildi.
Namaz Vakti 27 Ekim 2021
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