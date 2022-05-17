TBB’den Başkan Güngör’e Teşekkür

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclis Toplantısı’na katıldı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın katılımıyla Ankara Türkiye Belediyeler Birliği Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen toplantıda Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikalar Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, belediye başkanları ve meclis üyeleri de yer aldı. Toplantıda Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Halil İbrahim Azak, 2021 yılı Faaliyet Raporu hakkında meclise bilgi aktardı. Toplantının hayırlara vesile olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ’ın teşrifleriyle Türkiye Belediyeler Birliğimizin Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı’nı gerçekleştirdik. Birliğimizin faaliyetleri ile ilgili konuları birlik meclisimizle birlikte karara bağladık. Toplantımızın birliğimiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Başkan Güngör’e Teşekkür Plaketi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkiye Belediyeler Birliği Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı’na katılmak için bulunduğu Ankara’da Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile bir araya geldi. Ziyarette TBB Başkanı Fatma Şahin, 2008 – 2018 yılları arasında Genel Sekreterlik görevinde bulunan Başkan Güngör’e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti. Plaket takdimi için Fatma Şahin’e teşekkür eden Başkan Güngör, “Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı öncesi 2008 – 2018 döneminde Genel Sekreter olarak TBB’de yapmış olduğum hizmetlerden dolayı Sayın Başkanımız Fatma Şahin’in plaket takdimi oldu. Vefa ve kadirşinaslıkları için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.