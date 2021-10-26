TBMM Başkanı Şentop, YÖK Başkanı ile BBP Genel Başkanını kabul etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yi ayrı ayrı kabul etti.
GÜNDEM 26.10.2021, 21:39
TBMM'deki kabuller, görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleşti.
Şentop'un Galatasaray heyetini kabulü ise başka bir tarihe ertelendi.
Namaz Vakti 27 Ekim 2021
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