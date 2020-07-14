TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç'ten 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı!

Güvenç, 15 Temmuz’un millet iradesinin üzerinde güç olmayacağının en büyük kanıtı olduğunu söyledi.

TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yayınladığı mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Hain terör örgütü FETÖ’ye karşı verilen mücadelenin bir destan olduğunu hatırlatan Güvenç, bu destanı yazan aziz Türk milletine teşekkür etti.

Türkiye’nin vesayetle yönetilemeyeceğini hatırlatan Güvenç, mesajında şunları söyledi: “Hain terör örgütü FETÖ, dini ve milli değerlerimizi kullanarak bu milleti alçakça kandırmıştır. Bununla yetinmeyen bu hain örgüt, en mahrem kurumlarımızı kullanarak millete kurşun sıkmıştır. Ancak bu millet iradesini ortaya koymuş ve bu hainliğin karşısında durmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın liderliğinde tankların, helikopterlerin, savaş uçaklarının ve her türlü silahın karşısında dimdik durmuştur. 15 Temmuz’da gösterilen irade Türk milletinin genlerinden gelmektedir. Dün kurtuluş savaşında verilen mücadele, 15 Temmuz’da da verilmiştir. Milletimiz ortaya koyduğu mücadele ile vatanını bir kez daha kurtarmıştır. 15 Temmuz mücadelesini göğsümüzde büyük bir gururla taşıyoruz ve taşımaya devam edeceğiz. Bu mücadelede canını veren tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık ve sıhhat diliyorum.”