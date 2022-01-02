Tehlike arz eden köpek ırkları kısırlaştırılacak, aşıları tamamlanacak

Gaziantep’te 2 pitbulun saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye ağır yaralanmıştı.

Küçük Asiye’nin yaşadığı korkunç olay, tehlikeli ırk köpeklerin bakımlarının nasıl olması gerektiğini ve sorumsuz sahipler hakkında yapılması gereken cezai işlemleri gündeme getirdi.

Geçen yıl kabul edilen Hayvanları Koruma Kanunu'na göre tehlikeli ırk kabul edilen köpekler dışarı ancak ağızlıkla çıkarılmalı. Çocuk oyun parkları ve yakınlarında gezdirilmesi de yasak.

Tehlike arz eden 6 ırktan köpeği olanların devlete bildirmeleri zorunlu. Kayıtlar için son tarih 14 Ocak 2022 olarak belirlendi.

Verilen süre içinde kayıt işlemlerini tamamlamayan ve kısırlaştırmayan hayvan sahiplerine 11 bin lira para cezası uygulanarak, köpeklere el konulacak.